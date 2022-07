«A tentar levar o Pepe...»: central do FC Porto no centro de brincadeira de clubes ingleses

O Rossington Main FC, modesto clube inglês que compete na 1.ª Divisão da Liga Este dos Condados do Norte, estará interessado em contratar o defesa-central Pepe? Para já, não passou de uma brincadeira de redes sociais, com uma publicação de ontem no Twitter a anunciar dois reforços para as horas seguintes a ter como localização Loulé, no Algarve.Ora, o Maltby Main, outro clube daquela Liga dos Condados do Norte, respondeu ao tweet original, perguntando se o Rossington Main estaria em Portugal a contratar jogadores. Eis que o Rossington reage com novo tweet, com a foto do autocarro do FC Porto e a seguinte frase. "A tentar que o Pepe venha para God’s Village", em referência à casa do Rossington Main.