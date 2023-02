A vitória do grupo sem nota artística

Sérgio Conceição tinha avisado que não haveria espaço para ópera em Viseu e a verdade é que o jogo deu-lhe razão, como fez questão de constatar após a vitória magra no Fontelo.

"Estamos a disputar uns quartos-de-final da Taça de Portugal contra uma equipa que tem feito um trajeto muito interessante na 2.ª Liga. O estado do relvado proporcionava que o Ac. Viseu pressionasse de uma forma mais forte porque, para controlar a bola, eram precisos dois ou três toques. Foi sempre um jogo de muitos duelos, de muita luta, não estando tão presente a nota artística, mas com as duas equipas a lutarem pela vitória. Depois chegámos ao golo, criámos mais uma ou outra oportunidade que poderíamos ter concretizado de uma outra forma. Foi uma vitória difícil mas justa", analisou o treinador, pegando depois no exemplo de André Franco para vincar o quanto está satisfeito com os jogadores que tem no plantel: "Fez um jogo positivo a jogar numa posição diferente da que está habituado. Mas é de valorizar a aceitação que mostra mesmo tendo poucos minutos. É um jogador, tal como outros, que não tem tido tantos minutos mas que tem dado sempre o máximo nos treinos. Sinto mesmo que tenho um grupo onde todos os elementos são importantes."

Ultrapassado o Ac. Viseu, o foco do treinador do FC Porto já está colocado no Sporting, algo que só começou após o apito final no Fontelo porque, garante, "é impossível pensar dois jogos ao mesmo tempo" e, acima de tudo, o que tentou fazer com as opções iniciais foi "olhar para a estratégia mas também para a condição física dos jogadores". "Agora vem aí um jogo com o Sporting, um rival com capacidade e qualidade que luta pelos mesmos objetivos que nós. Vamos prepará-lo da melhor forma para ganharmos o jogo. Temos dois títulos já, a Supertaça e a Taça da Liga. Estamos nas meias-finais da Taça de Portugal pelo 6.º ano consecutivo e o caminho faz-se caminhando. Domingo é a próxima paragem", atirou Sérgio Conceição.



Troca de ideias junto ao árbitro



Tal como havia sucedido na Allianz Cup, Jorge Costa e Sérgio Conceição cumprimentaram-se antes do apito inicial, sendo que desta vez foi o técnico do FC Porto a procurar o homólogo. Isto apesar do tal esfriar de relações entre ambos que foi público nas últimas semanas. Já depois do final do jogo, os dois treinadores voltaram a estar perto, na altura em que Jorge Costa falava com o árbitro, e deu até ideia de que os técnicos entraram em diálogo, rapidamente interrompido por Dembelé.