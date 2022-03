Aberto processo disciplinar ao FC Porto na sequência do jogo no Bessa

O Conselho de Disciplina ordenou a abertura de um processo disciplinar ao FC Porto na sequência do jogo com o Boavista, de domingo, relativo à Liga Bwin. Os motivos não são especificados no mapa de castigos publicado pelo CD, referindo-se que o órgão aguarda esclarecimentos por parte dos azuis e brancos.De notar que nessa partida o FC Porto foi sancionado com reincidência tanto ao nível do atraso provocado no reinício de partidas, como pela deflagração de objetos pirotécnicos por parte dos seus adeptos.