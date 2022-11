«Abóbora ficou para o Atlético Madrid»: as reações à vitória do FC Porto na Champions

O FC Porto não só cumpriu a missão de superar o Atlético Madrid (2-1) , como o fez com nota artística frente a um conjunto espanhol que foi uma sombra da equipa que conseguiu vencer os dragões no primeiro jogo da fase de grupos. Tremenda diferença de desempenho consumada com os golos apontados por Taremi e Eustáquio ainda no primeiro tempo e que, em função do empate do Brugge frente ao Leverkusen, também permitem ao FC Porto terminar o grupo B da Liga dos Campeões no 1º lugar, ao passo que os espanhóis, que só conseguiram diluir o marcador no período de descontos da etapa complementar, estão afastados das competições europeias porque acabaram no último lugar do grupo B.ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre a vitória frente ao At. Madrid"O FC Portofez uma excelente partida e o resultado não espelha o que se passou em campo, este era um jogo para golear. Ainda assim, passámos em 1º lugar e estamos de parabéns. Já toda a gente nos tinha enterrado e conseguimos dar uma grande resposta"."Foi um excelente jogo, o FC Porto esteve bem principalmente na 1ª parte e conseguiu um bom resultado. O Atlético esteve sempre encolhido e só conseguiu o golo num lance infeliz. O Taremi mexeu-se bem e mostrou que é um jogador com nível elevado"."O FC Porto fez mais do que lhe competia. Acabou em 1º e apurou-se para os oitavos. Quatro vitórias seguidas reergueram este Porto de um Halloween antecipado e a abóbora ficou para o Atlético. Fez-se justiça, provou-se que o FC Porto é o melhor do grupo".