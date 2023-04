Abraham Marcus avança no onze do FC Porto B após estreia na equipa principal

Abraham Marcus viveu o sonho da estreia pela equipa principal do FC Porto, ao ser lançado por Sérgio Conceição no derradeiro minuto do tempo regulamentar do jogo com o Portimonense, realizado ontem. Já esta segunda-feira, o avançado nigeriano, de 23 anos, está no onze do FC Porto B, que vai defrontar o Penafiel, numa partida da 26.ª jornada da 2.ª Liga.Marcus volta ao ponto de partida, sendo que o regulamento lhe permite estar à disposição de António Folha, mesmo que nem 24 horas tenham passado entre os dois jogos.Ora, segundo o ponto 5 do artigo 11 do Regulamento Competições da Liga "a mera inscrição na ficha técnica de jogo de um jogador que não tenha nele sido utilizado por mais de 15 minutos não impede a sua utilização em jogo da outra equipa, independentemente de não estar decorrido o intervalo de 72 horas referido no n.º 3".