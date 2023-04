Abraham Marcus: «Estou feliz pela estreia e por termos ganho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abraham Marcus estreou-se este domingo pela equipa principal do FC Porto, na vitória por 1-0 diante do Portimonense, em jogo da 26ª jornada da Liga Bwin, mostrando-se feliz por esse facto."Feliz por estar nesta equipa. Grande oportunidade e estou feliz pela estreia e por termos ganho", considerou o nigeriano de 23 anos, revelando as palavras de Sérgio Conceição. "Disse que devia tentar fazer o meu jogo e tentar marcar", sublinhou ao Porto Canal."É uma atmosfera boa. Primeira vez que joguei e feliz por ter jogado aqui."