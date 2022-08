Abraham Marcus já foi inscrito na Liga Portugal

O nome de Abraham Marcus já surge como inscrito pelo FC Porto no site da Liga Portugal. O avançado aguardava apenas pelo certificado de empréstimo para poder constituir opção para o treinador António Folha.Foi uma das contratações mais sonantes do FC Porto, entre os reforços da equipa B, mas o internacional nigeriano ficou de fora do jogo oficial de estreia na edição 2022/23 da 2.ª Liga. Agora, se assim António Folha entender, já poderá constituir opção no domingo, frente ao Belenenses SAD.