Abraham Marcus recorda puxão de orelhas de Conceição: «Que estás a fazer?»

Abraham Marcus, extremo do FC Porto B, estreou-se na equipa principal no recente jogo da Liga Bwin, frente ao Portimonense. Mas antes já tinha treinado sob as ordens de Sérgio Conceição e logo conheceu a exigência do treinador. “Quando não temos a bola, temos de marcar alguém. Uma vez fui treinar com a equipa principal, não tínhamos bola, ele apitou e disse-me: ‘Que estás a fazer? Tens de recuar e marcar um jogador’. Fiquei alerta e tento sempre fazer isso”, contou, em entrevista à revista Dragões.

O internacional nigeriano, de 23 anos, está no FC Porto por empréstimo do Remo Stars e a opção de compra do seu passe está situada nos 750 mil euros. “Quero e espero continuar aqui”, vincou Marcus.