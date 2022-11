Academia do FC Porto vai avançar na Maia

Os sócios do FC Porto estiveram reunidos em Assembleia Geral na noite desta segunda-feira, onde foi revelado por Fernando Gomes, vice-presidente do clube e administrador da SAD com o pelouro das finanças, que a Academia vai avançar no concelho da Maia. O projeto inicialmente previsto apontava para um terreno em São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos."Fernando Gomes revelou que a Academia será na Maia e que o arranque das obras só está dependente da conclusão do plano de pormenor a cargo do arquiteto Manuel Salgado, autor dos projetos do Estádio do Dragão e do pavilhão Dragão Arena", aponta o FC Porto, em nota oficial no site.Os sócios votaram "favoravelmente tanto os Relatórios e Contas como a atualização dos valores das quotas". A reunião magna arrancou com um minuto de silêncio decorreu com a bandeira do clube a meia-haste, em memória de Fernando Gomes, o Bibota.