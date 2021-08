Acidente de Sérgio Conceição sem consequências

Sérgio Conceição não sofreu qualquer consequência do ligeiro acidente rodoviário, cujo vídeo tem sido partilhado, esta terça-feira, nas redes sociais.





Ainda de acordo com o que nos foi possível apurar, o sinistro decorreu há sensivelmente uma semana, mas só agora é que as imagens foram postas a circular.Conforme mostra o vídeo, o treinador chocou com o seu Bentley nas traseiras de outro carro, na Rotunda AEP, no Porto.