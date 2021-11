Acionistas aprovam relatório e contas da SAD do FC Porto por unanimidade

O relatório e contas da SAD do FC Porto referente à época 2020/21 foi aprovado por unanimidade pelos acionistas, reunidos esta quarta-feira em assembleia geral. Numa reunião em que esteve representado 77,18% do capital social, a sociedade viu passar o documento apenas com votos a favor, quer na versão individual, quer na versão consolidada.Também por unanimidade foi aprovado o ponto referente à aplicação dos resultados de 2020/21 e um outro relativo a um voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade.O único tema que não reuniu consenso prendia-se com a política de remunerações dos órgãos de administração, sendo que este foi aprovado com 99,99% dos votos.