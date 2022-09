Conceição antevê Club Brugge: «Pressão faz parte do nosso dia a dia, não precisamos de jogos para a criar»

há 19 min 19:51

«Um minuto pode ser mais importante do que os outros 89»

Para os que estão no banco é motivador sentir que são escolhas. Vertente técnica é algo esquecida para os jogos?



"Não gostava nada de estar no banco. Os traços do meu caráter têm a ver com a paixão que vivo no jogo. Sentir que cada dia é uma oportunidade para melhorar. É isso que eu quero dos que estão disponíveis, não só dos 11 titulares, mas dos que entram no decorrer do jogo.



Na minha opinião, o mais difícil de se fazer hoje é tentar motivar e passar para os jogadores a mentalidade vencedora de que um minuto pode ser mais importante do que os outros 89 e, com isso, perceber que com essa gestão todos são importante e vão ter os seus minutos. É uma questão de momento e que tem que ver com a estratégia e com parâmetros que queremos que estejam no top. Escolhemos os 11 em função de parâmetros que analisamos.



Meteria 26 jogadores, porque são muito comprometidos com trabalho do dia a dia.



Daí falar da mentalidade com espírito de respeito. Os que não jogam não têm um sorriso largo, porque isso seria hipocrisia, mas percebendo que com esta forma de jogar que eu quero só temos vindo a ganhar nos últimos 5 anos. Sou o próprio a dizer que, ao longo destes 5 anos, sou treinador há quase 11, não me agarrei a um sistema. Respeito todos aqueles que o fizeram. Mudámos muito em função das características dos jogadores. No primeiro ano jogámos um futebol mais direto. Aceito que se fale mais na minha forma de ver o jogo e garra como jogador e menos no que é a qualidade das equipas, desde que ganhe está tudo bem."