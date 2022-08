E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Samuel Portugal vai reforçar o FC Porto. O acordo estava em cima da mesa, como o nosso jornal adiantou na edição de hoje, tendo agora sido concluído.O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, chega do Portimonense e é esperado em breve no Dragão.Recorde-se que o clube de Portimão fez saber no início deste defeso que avalia o seu guarda-redes titular em 5 milhões de euros.