Acordo fechado por Tomás Esteves

Tomás Esteves vai mesmo jogar nos italianos do Pisa (Serie B), tal como adiantámos em devido tempo. O acordo está fechado, sabe, e o jogador viajará para Itália nos próximos dias. O lateral-direito, de 20 anos, segue por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória de 5,5 M€ em caso de subida do Pisa à Serie A.