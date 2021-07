Adelino Caldeira condenado por agressão a presidente da AF Lisboa

Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, foi condenado a uma multa por agressão a Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa durante um Estoril-FC Porto da temporada 2013/14, que terminou empatado a dois golos. A decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (juízo local de Cascais) surge mais de 8 anos depois dos factos.





Como neste processo não houve pedidos civeis, de nenhuma das partes - recorde-se que Adelino Caldeira também processou Nuno Lobo, por injurias - o valor que o administrador da SAD do FC Porto vai pagar será uma multa penal, ou seja, a favor do Estado e não a Nuno Lobo. O valor em causa são 2.100 euros, mais as As custas judiciais, por ter perdido o processo.O dirigente portista foi apenas condenado pelas ofensas à integridade física, visto que a outra queixa apresentada por Nuno Lobo, nesse caso de injurias, não houve condenação pois o processo prescreveu. Segundo apurámos, Adelino Caldeira vai apresentar recurso perante esta condenação.

Nuno Lobo havia anunciado a intenção de apresentar queixa contra Adelino Caldeira, depois de se ter queixado de ter levado uma palmada nas costas quando celebrava um penálti a favor do Estoril. Além da queixa de Lobo, o tribunal apreciou também uma queixa por difamação apresentada por Adelino Caldeira, tendo absolvido o presidente da AF Lisboa.



Na altura, após o encontro, o líder da AF Lisboa confirmou a Record que havia sido "agredido, injuriado e ameaçado durante todo o jogo". "Vou apresentar queixa. Não vão calar Lisboa, nem me calam a mim. Isto é uma tática antiga mas eu sou da nova vaga de dirigentes e não vão conseguir calar-me. Tudo isto acontece porque esta direção da AF Lisboa conseguiu unir os dois grandes clubes da capital", afirmou Nuno Lobo.