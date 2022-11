Adepto de 66 anos sofre paragem cardiorrespiratória à saída do Estádio do Dragão

Um homem de 66 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória à saída do Estádio do Dragão, pouco depois de ter sido dado por terminado o embate entre FC Porto e Atlético Madrid (2-1) para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. De acordo com o 'Porto Canal', que cita fonte da First Intervention Associação (FIA), entidade responsável pela prestação de primeiros-socorros no estádio, a paragem cardiorrespiratória foi revertida com sucesso.

Segundo a mesma fonte, o adepto foi transportado para uma unidade hospitalar da área depois de recuperar a pulsação.