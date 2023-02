Adepto do FC Porto detido por desobedecer a medida de interdição a estádios

Um adepto do FC Porto foi detido este sábado, no jogo com o Rio Ave, por desobedecer a uma medida de interdição a recintos desportivos, confirmou hoje à Lusa fonte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.

O adepto em causa, de 18 anos, da claque portista Super Dragões, foi detido pela PSP no decorrer da partida da 21.ª jornada da Liga Bwin, uma vez que "estava impedido de aceder a recintos desportivos e aguardava notificação da decisão final em processo por tentativa de introdução de artefactos pirotécnicos no recinto desportivo", segundo a mesma fonte da APCVD.

Além de ter sido detido por "desobediência à medida de interdição", o adepto portista "foi na mesma ocasião notificado da decisão final do processo, sendo-lhe aplicada coima de mil euros e interdição de acesso a recintos desportivos pelo período de 10 meses pela infração cometida" no encontro de 30 de setembro, entre os dragões e o Sp. Braga.

O adepto será presente a tribunal.