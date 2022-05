Adepto morre esfaqueado nos festejos do título do FC Porto no estádio do Dragão

Uma pessoa foi esfaqueada na madrugada deste domingo durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão, acabando por não resistir ao ferimentos.



Centenas de pessoas concentraram-se nas imediações do estádio do Dragão. Vários elementos da Polícia de Segurança Pública estiveram no local, assim como uma viatura do INEM, que também foi acionada.