Adeptos com entrada tardia

A visita do FC Porto ao Jamor ficou marcada por queixas de muitos adeptos que assistiram à partida. Nas redes sociais, houve muitas reclamações sobre a demora na entrada no estádio, sendo que, com 30 minutos jogados, ainda havia público a deslocar-se para as bancadas. A falta de iluminação nos acessos foi outro problema apontado.

Noutro âmbito, os Super Dragões fizeram uso de petardos e potes de fumo durante a partida, situação que deverá voltar a valer uma multa aos dragões.

Já a lotação de 8.107 espectadores ficou aquém do esperado e dos 22 mil que assistiram à receção ao Benfica, em Leiria.