Adeptos do FC Porto esgotaram bilhetes para Milão em pouco mais de 24 horas

Em pouco mais de 24 horas, os adeptos do FC Porto esgotaram os bilhetes para o jogo com o Inter Milão, em Itália, marcado para o dia 22 de fevereiro e a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Um sinal da confiança que os portistas depositam na equipa, já que os ingressos, com preço unitário de 35 euros, foram postos à venda na manhã de ontem, quinta-feira.No que toca à receção aos italianos, marcada para 14 de março, já foram vendidos mais de 35 mil bilhetes, pelo que o Dragão terá casa cheia nessa partida.