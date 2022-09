Adeptos do FC Porto retidos à entrada de Madrid e clube apresenta queixa na UEFA

O FC Porto apresentou queixa à UEFA pelo tratamento dado pela polícia espanhola aos adeptos que se deslocaram esta quarta-feira de autocarro para Madrid, com o objetivo de apoiar a sua equipa na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao At. Madrid. Em causa está a revistas feita pela polícia espanhola aos adeptos, à entrada da capital espanhola."O FC Porto está neste momento a apresentar queixa na UEFA da situação vergonhosa que os adeptos do FC Porto que se deslocaram de autocarro estão a passar na entrada da cidade de Madrid. Encontram-se parados há duas horas e a ser revistados um a um como se de criminosos se passasse. Totalmente inadmissível", escreveu Fernando Saul, Oficial de Ligação aos Adeptos dos dragões, nas redes sociais.De acordo com as informações recolhidas por, a revista exaustiva das autoridades espanholas inclui vários autocarros com elementos da claque Super Dragões, num dos quais viajou também Fernando Madureira, líder da claque que está impedido de entrar em recintos desportivos em Portugal mas pode fazê-lo no estrangeiro. De qualquer forma, entre os adeptos há a convicção de que estarão no Estádio Metropolitano a tempo de entrar no recinto antes do apito inicial.