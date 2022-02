Adeptos do Sporting danificaram 140 cadeiras do Dragão

Os adeptos do Sporting danificaram um total de 140 cadeiras do Estádio do Dragão, no clássico de sexta-feira. A informação consta do relatório dos delegados da Liga, a queteve acesso, e no qual são ainda especificaos danos em cinco dispensadores de sabonete, um contentor indiferenciado, uma grade, três tampas de sanita e um vinil com um símbolo do FC Porto.Tal como é habitual nestas situações, existiu um acordo de reparação de danos, com o Sporting a assumir o pagamento das reparações.