Adeptos fazem pedido especial a Uribe em dia de aniversário

Uribe celebrou ontem o 32º aniversário e o FC Porto, como é natural, dedicou-lhe publicações nas mais variadas redes sociais. Nas respostas, os adeptos, para lá dos habituas desejos de parabéns, deixaram também vários pedidos para que o colombiano renove o seu contrato com os dragões, ele que está a poucos meses de terminar o vínculo e, por esta altura, a saída a custo zero parece ser o cenário mais provável.

Por isso, a SAD portista também foi visada em alguns comentários, com os adeptos a criticarem a forma de atuar do FC Porto em mais um processo que deve terminar com o adeus de um jogador importante sem qualquer retorno financeiro. De recordar que nas últimas semanas Uribe tem sido associado ao interesse dos brasileiros do Flamengo.