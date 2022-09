Adeptos portistas utilizam contratação de Samuel Portugal para criticar SAD e 'votar' em Villas-Boas

O FC Porto confirmou esta quinta-feira a contratação de Samuel Portugal até 2027, proveniente do Portimonense, no último dia de mercado. O habitual seria ver os adeptos contentes pelo facto de chegar mais um reforço ao plantel de Sérgio Conceição mas não foi o caso, como é possível constatar nas redes sociais portistas.A esmagadora maioria das centenas de comentários que se podem ler no Facebook, Instagram e Twitter dos campeões nacionais dizem respeito a críticas, tantas vezes destrutivas, relativamente à política de contratações da SAD azul e branca. Este é o alvo preferencial da fúria dos adeptos do FC Porto."Desrespeito e incompetência é o que esta SAD tem", "comissão anual para os mesmos de sempre garantida" ou "contratação inútil, temos o Cláudio Ramos que nos dá muitas garantias. Gestão danosa!!!" são algumas das tomadas de posição dos adeptos portistas. Por vezes, o humor foi a 'arma' encontrada para dizer o que se quer. "Vai jogar no lugar do Marcano?" ou "já podem jogar à sueca agora" foram comentários também escritos por adeptos descontentes nas redes sociais. Vários foram os sócios e fãs do clube da Invicta que condenaram o facto de as saídas de Vitinha e Fábio Vieira não terem sido colmatadas adequadamente com reforços à altura.Contudo, há uma 'hashtag' que foi ganhando força e repetida por muitos dos contestatários: #AVB2024. Ou seja, as iniciais de André Villas-Boas a que se junta a data das próximas eleições no FC Porto. A verdade é que o antigo treinador dos portistas já assumiu que quer ser candidato e, a avaliar pelos (muitos) comentários nas redes sociais azuis e brancos, deverá reunir o consenso de uma boa franja de sócios.