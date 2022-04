Adeptos valem 3.900 euros em multas ao FC Porto no Berço e atraso custou mais 2.040 euros

O FC Porto foi multado num total de 3.904 euros pelo comportamento dos seus adeptos no jogo com o V. Guimarães, valor ao qual acresce mais 2.040 euros pelo atraso da equipa no início da 2.ª parte da partida.Segundo divulgou o Conselho de Disciplina no seu mapa de castigos, os dragões foram multados em 3.190 euros devido à deflagração de engenhos pirotécnicos: 3 tochas, 4 petardos e 3 flash lights. Cânticos insultuosos valeram a aplicação do restante valor, de 714 euros, devido a frases como "Vitória é merda", "Filhos da p***" e "Guimarães é merda".Além disso, o FC Porto vai também pagar 2.040 euros, além de ter recebido uma repreensão devido à reincidência, por um "atraso de 3 minutos" no reinício do desafio após intervalo. "Este atraso deveu-se à chegada tardia ao túnel de acesso ao relvado de vários jogadores da equipa Visitante (FC Porto), sem que tenha sido apresentada aos Delegados da Liga qualquer justificação", pode ler-se no documento.