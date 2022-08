Adjunto de Sérgio Conceição multado e suspenso por um jogo

Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, foi suspenso por um jogo e multado em 4.080 euros, devido à expulsão de que foi alvo no duelo de sábado diante do Marítimo.De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o adjunto de Sérgio Conceição foi expulso por ter saltado do banco e protestado com um "elemento da equipa de arbitragem gritando 'é segundo amarelo'".Além desta multa e suspensão, o FC Porto foi ainda multado em 2.040 euros, no caso devido ao atraso da equipa no início da 1.ª e 2.ª parte, e ainda em 714 euros, aqui por conta do comportamento dos adeptos.