Afinal quem está disponível para o clássico? Conceição faz o ponto de situação sobre os lesionados

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira o ponto de situação sobre os lesionados no plantel, tendo em vista o Benfica-FC Porto, marcado para sexta-feira às 18 horas no Estádio da Luz."Vamos até à última. O Diogo Costa parece-me bem melhor e o Pepe também. O Evanilson não sabemos mesmo, temos de esperar umas horas. João Mário com alguma dificuldade, Zaidu parece-me um pouco melhor. O Pepe e o Diogo Costa penso que estarão a 100% para irem a jogo", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão da partida.Antes, Sérgio Conceição garantiu que as lesões nunca serão desculpa para o que quer que seja."Independentemente dessas situações e condicionantes há sempre forma de trabalhar, nem que seja um lançamento de linha lateral. Não preciso que eles estejam no máximo a nível físico para treinar algumas situações, mas obviamente que queria toda a gente disponível e que, os lesionados, tivessem o ritmo competitivo de outros. Podemos contar com o Pepe amanhã, mas o Pepe está sem competir há um mês e isso pode fazer a diferença. Confio em toda a gente que trabalha aqui, nas pessoas que fazem a transição de uma fase final de uma lesão para a integração na equipa, mas o jogo é o jogo e é diferente dos treinos. Não estaremos no máximo, mas volto a dizer que nunca utilizei isso como desculpa e não o vou fazer hoje também, mesmo sabendo que à medida que vamos caminhando para o final, os jogos ganham outra dimensão".