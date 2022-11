AG do clube marcada para 28 deste mês

Depois da SAD, agora será o clube a reunir em Assembleia Geral (AG) marcada para o próximo dia 28, no Estádio do Dragão, com início às 21 horas. A ordem de trabalho contempla quatro pontos. A saber: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas Individuais e respetivo Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar da época passada, tal como o Relatório de Gestão e das Contas Consolidadas , estando ainda definido tempo para atualização do valor da quota mensal de associado e, por fim, meia hora para serem tratados assuntos de interesse para o clube. Como sempre acontece, se à hora marcada não estiver presente o número de associados imposto estatutariamente, a assembleia reunirá, em segunda convocatória, meia hora mais tarde.