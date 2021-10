Empresário garante: «Otávio não recebeu nem um euro de prémio de assinatura»

"O Otávio não recebeu nem um euro de prémio de assinatura pela renovação." A afirmação é de Israel Oliveira, um dos representantes do médio-ala do FC Porto, que choca frontalmente com os dados constantes do relatório e contas de 2020/21 do FC Porto.





"Não sei como é que surge aquele valor de 15 ou 17 milhões de euros no Relatório e Contas como prémio de assinatura. São valores semelhantes, isso sim, aos salários que ele vai auferir se ficar no FC Porto até ao fim deste contrato. Se ficar até ao fim, ressalvo, porque o mais certo é acabar por ser vendido e então esse valor de custo para o clube será uma fracção muito menor na verdade de custo, ao mesmo tempo que terá, acredito um grande encaixe", disse o empresário, esta terça-feira, aIsrael Oliveira adianta que, isso sim, Otávio vai receber 16 milhões de euros no valor global de quatro temporadas. "São 4 M€ por ano, são os tais 16 M€. Ele não recebeu nem um euro pela renovação. E, como disse, talvez não vá receber tudo isso porque é natural que o FC Porto queira vir a vendê-lo no futuro", referiu, vincando que a decisão do internacional português de continuar no Estádio do Dragão teve muito de emocional: "Ele renovou porque gosta do clube, por amor ao clube, por ser agradecido à oportunidade que o clube lhe deu e sempre o tratou. E fê-lo quando tinha outras propostas, nomeadamente uma do AC Milan, para receber um prémio muito alto logo à cabeça."Por fim, o empresário vincou que "este tipo de situação mexe com o subsconsciente do jogador". "Fico triste por ver isto. Mexe com o jogador. Ele até me ligou quando viu as notícias a dizer que tinha recebido 15 milhões de euros de prémio de assinatura", concluiu.