Agente de Taremi fecha a porta a saída para a Arábia Saudita: «O plano dele é ficar no FC Porto»

Muito sem tem escrito e dito sobre Taremi, mas a verdade é que o futuro do goleador iraniano parece que vai passar pelo FC Porto. A garantia foi dada por Alireza Nikoomanesh, representante do jogador, que assegurou que o objetivo passa por continuar o futebol europeu."Tem um ano de contrato e vai continuar na Europa, apesar dos interessados na Arábia Saudita. Respeitamos muito quem está interessado, mas o plano do Taremi é continuar no FC Porto e no futebol europeu. Está entusiasmado com isso", referiu o agente do ponta-de-lança, em declarações a Ismael Mahmoud, jornalista egípcio do portal '365Scores Arabic'.De recordar que a imprensa iraniana escreveu este sábado que o Al Hilal, da Arábia Saudita, estava na disposição de pagar 35 milhões de euros ao FC Porto para contratar Taremi, que tem apenas mais um ano de contrato com os azuis e brancos.