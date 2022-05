Agente que transferiu Casillas para o FC Porto vai cumprir quatro anos de prisão

O Supremo Tribunal espanhol considerou que Santos Márquez González enganou o ex-sócio e castigou o agente que transferiu Iker Casillas para o FC Porto, em 2015, com quatro anos de prisão, segundo dá conta a agência EFE.O conjunto de magistrados negou o recurso que condena Santos Márquez por fraude agravada e obriga o representante de futebolistas agora impedido de exercer a profissão numa coima de 2.166 euros a que acrescem 115.666 euros à empresa Mallorca Viva, S.L., propriedade do ex-agente.Foi dado como provado que Santos Márquez enganou o seu ex-sócio Jorge Ignacio S., fazendo-o acreditar que o antigo guarda-redes do Real Madrid iria ser transferido para uma equipa dos Estados Unidos. Na sentença agora revela pela mesma fonte, esclarece-se que o condenado criou a empresa VSPlayer SL "que secretamente se encarregou de cobrar a comissão pela contratação do jogador Casillas pelo FC Porto".Recorde-se que o antigo internacional espanhol rumou à Invicta como agente livre em 2015 e retirou-se como jogador dos dragões no final da época 2019/20 depois de sofrer um enfarte do miocárdio