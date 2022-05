«Agora lidem»: jogadores do FC Porto também fazem festa nas redes sociais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruben semedo (@r.semedo35__oficial)

Os jogadores do FC Porto celebraram no Estádio da Luz e no Dragão a conquista 30.º título, mas também fizeram a festa nas redes sociais. Confira algumas das imagens e mensagens partilhadas pelos novos campeões.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ota´vio Monteiro (@otaviomonteiroo)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Francisco Conceic¸a~o (@francisco.conceicao7)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fa´bio Cardoso (@fcardoso6)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vi´tor Ferreira (@vitinha)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Toni Marti´nez (@antoniomtnez_29)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @grujicmarko







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joa~o Ma´rio (@joaomario.23)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chancel Mbemba Actualités (@chancelmbembaactualites)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pepe (@official_pepe)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pepe (@official_pepe)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por zaidu_m3 ?? (@zaidu_m3)