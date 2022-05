Ainda há dois mil bilhetes à venda para o FC Porto-Estoril

A temporada 2021/22 despede-se este sábado do Estádio do Dragão, palco do FC Porto-Estoril, da 34.ª e última jornada da Liga Bwin. Neste momento, ainda há dois mil bilhetes à venda para esse que será o jogo de consagração dos azuis e brancos, depois de ter consumado a conquista do título com uma vitória sobre o Benfica, no Estádio da Luz, por 1-0.Nesta ponta final da temporada, o Dragão andou sempre com as bancadas cheias e agora, na despedida de 2021/22, não será diferente. Mesmo tendo em conta que ainda há bilhetes à venda, as perspetivas apontam para nova enchente.