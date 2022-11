O FC Porto ainda tem mil bilhetes à venda para a receção ao Atlético Madrid, desta terça-feira. Os azuis e brancos já garantiram o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e correm, frente aos espanhóis, pelo primeiro lugar do Grupo B.O pontapé de saída está marcado para as 17.45 horas e, para terminarem o grupo no primeiro posto, têm de conseguir um resultado melhor do que o do Club Brugge na deslocação ao terreno do Bayer Leverkusen. Os alemães e o Atlético Madrid ainda lutam por um lugar na Liga Europa.