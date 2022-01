Al-Fayha tem palavra decisiva sobre Fernando Andrade

Fernando Andrade tem condições para ser um trunfo de inverno do FC Porto mas, para além da vontade de todas as partes, existe uma barreira relevante que terá de ser ultrapassada: o contrato do jogador com o Al-Fayha que ainda se encontra em vigor.O avançado, de 28 anos, deixou os dragões em agosto devido à insistência do emblema da Arábia Saudita, que pagou 250 mil euros de taxa de empréstimo, oferecendo condições salariais muito superiores a Fernando Andrade e reservando uma opção de compra de 1 milhão de euros para o final da época.Tendo em conta que o brasileiro se lesionou gravemente no joelho direito logo na partida de estreia pelo Al-Fayha, a 11 de agosto, foi operado e ficou a realizar tratamento na Invicta, estando agora na reta final da recuperação. Todavia, durante este período, os encargos salariais ficaram a correr por conta do emblema da Arábia Saudita.Nesse sentido, Fernando Andrade apenas poderá tornar-se reforço do FC Porto caso o processo seja desbloqueado e essa integração não envolva custos, tanto ao nível da taxa de empréstimo recebida como no que toca à inflação do salário do futebolista. Sendo certo que o Al-Fayha mantém um vínculo ativo que terá de respeitar, apesar de ter preenchido a vaga do avançado com outra contratação, dentro do limite de sete estrangeiros permitido na Premier League saudita.O final do mês, comodestacou, será o prazo-limite para ser encontrada uma solução, dado Fernando Andrade não faz parte dos planos imediatos do Al-Fayha e os dragões enfrentam uma sobrecarga competitiva pesada nos próximos dois meses. Para além das limitações de recursos no ataque há que contar tanto com a bomba relógio das infeções Covid, que pode causar baixas inesperadas em cima da realização dos jogos, como dos compromissos das seleções sobrepostos a datas oficiais dos clubes.