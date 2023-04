Al-Hilal oferece três anos a Taremi

A notícia da intenção do Al-Hilal em contratar Mehdi Taremi teve repercussão um pouco por todo o Mundo e, de Itália, através do portal especializado em transferências ‘Tuttomercatoweb’ veio a garantia de que o clube saudita oferece ao avançado iraniano três anos de contrato, até 2026. No Irão, a notícia também circulou com grande impacto e as informações lá veiculadas dizem que os fãs de Taremi, que prefere seguir no futebol europeu, não querem vê-lo rumar à Arábia Saudita.