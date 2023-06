Al Sadd oficializa contratação de Uribe

O Al Sadd, do Qatar, oficializou esta segunda-feira a contratação de Mateus Uribe, médio colombiano que assim deixa o FC Porto.Uribe, que de resto já se tinha comprometido com o Al Sadd , despediu-se ontem dos adeptos dos dragões no Jamor com a conquista da Taça de Portugal sobre o Sp. Braga. Logo após a partida, Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, confirmou a sua saída: "Tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita e há muito que sabemos que não havia possibilidade de o manter, são números que o futebol português não comporta. Tenho pena, é um grande atleta e jogador", referiu.Recorde-se que Uribe, internacional colombiano em 45 ocasiões, chegou ao FC Porto em agosto de 2019, proveniente do América do México. Pelo FC Porto disputou 175 jogos, onde contribuiu com 15 golos e oito assistências.