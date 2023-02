Alarme no Dragão: Otávio e Eustáquio falham regresso do FC Porto ao trabalho

Otávio e Eustáquio falharam o regresso do FC Porto ao trabalho, esta quinta-feira. O internacional português saiu do jogo com o Marítimo com queixas na coxa direita e, no início da preparação para o jogo com o Vizela, viu confirmada uma lesão muscular. O canadiano, em contrapartida, falhou esse encontro e, segundo o boletim clínico agora divulgada, está a contas com um problema no ligamento colateral interno do joelho esquerdo.Francisco Meixedo (tratamento), Marko Grujic (tratamento) e Gabriel Veron (tratamento) são os restantes nomes entregues ao departamento médico dos dragões.A partida frente ao Vizela está agendada para domingo e o FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30.