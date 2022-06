Alegações finais do caso que envolve Sérgio Conceição e Seixas da Costa marcadas para 9 de setembro

O julgamento do caso que opõe Sérgio Conceição a Francisco Seixas da Costa teve uma nova sessão na tarde desta terça-feira, no Tribunal Judicial do Porto, com a audição de duas testemunhas. Tendo em conta que falta ouvir mais duas testemunhas, no caso António Lobo Xavier e José Matos Correia, ambas indicadas pela defesa do diplomata, está agendada uma nova sessão para o dia 9 de setembro, às 10h30, no referido local, seguindo-se no mesmo dia as alegações finais.Recorde-se que Sérgio Conceição interpôs uma ação judicial contra Francisco Seixas da Costa por este lhe ter chamado "javardo", num tweet publicado em março de 2019. Tendo em conta que o diplomata se recusou a fazer um pedido de desculpas, conforme era pretendido pelo técnico do FC Porto, o caso acabou mesmo por chegar à barra do tribunal.Ontem, compareceram em tribunal Pedro Henriques, advogado de Sérgio Conceição, Francisco Seixas da Costa e o seu advogado Manuel Magalhães e Silva, para além das testemunhas José Vera Jardim (que entrou em vídeoconferência) e Isabel Pires de Lima.O primeiro, antigo ministro da Justiça, referiu conhecer Seixas da Costa há mais de 30 anos, tendo partilhado com ele a presença no Governo. "É um diplomata brilhante, com espírito livre, extremamente educado em relação aos amigos e a terceiros. Nunca o vi entrar em conflito aberto com outras pessoas, tenho-o como uma pessoa bastante educada", referiu Vera Jardim, em tribunal, considerando, depois, Sérgio Conceição "uma pessoa conhecida por ser irascível", com atitudes que "não dignificam o futebol"No seu entender, quando utilizou a palavra "javardo" na sua publicação, Francisco Seixas da Costa estava a criticar o comportamento de Sérgio Conceição quando este se dirigiu aos adeptos do Sp. Braga, no jogo que o FC Porto disputou no Minho em março de 2019."Antigamente, essa palavra usava-se em minha casa para nos referirmos a alguém que fosse mal-educado, que não sabia estar com os outros, que não se sabia comportar. Essa palavra tem sentidos variados, refere-se a uma pessoa sem educação, que não se sabe comportar em sociedade", apontou Vera Jardim, considerando que "um treinador não é apenas um treinador, tem de ter qualidade de liderança e o seu comportamento [de Sérgio Conceição] é contrário às suas responsabilidades. Daí que se chame míster ao treinador, tem de ser bem educado", prosseguiu o antigo ministro da Justiça.Quanto a Isabel Pires de Lima, entendeu que, quando usou a palavra "javardo" para qualificar Sérgio Conceição, Francisco Seixas da Costa fê-lo no "sentido metafórico", referindo-se a uma pessoa com um "comportamento desadequado, pouco educado e grosseiro", considerando que a utilização desse termo não foi "exagerado", já que se enquadrou no "contexto futebolístico". Para a antiga ministra da Cultura, confessa sócia e adepta do FC Porto, "javardo" é uma palavra "excessivamente comum" no futebol, relativizando o caso.