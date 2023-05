Alegado insulto a Pepe: «Áudios do VAR serão disponibilizados para efeito de processo»

O antigo árbitro Pedro Henriques não tem dúvidas de que os áudios do VAR poderão ser usados em sede de processo. Em causa está o caso protagonizado por Pepe e Colombatto, no FC Porto-Famalicão, onde o defesa portista acusa o médio dos minhotos de lhe ter dirigido insulto racista.Questionado sobre se os áudios do VAR podem ajudar a comprovar o alegado insulto racista, Pedro Henriques foi taxativo. "Para efeito do processo, sim. A ideia do áudio é poder ficar registado para alguma circunstância extraordinária, inclusivamente para uma circunstância que já aconteceu, Portugal não faz muito isso, que é de vez em quanto disponibilizarem os áudios para se ouvir a comunicação entre o árbitro e o VAR", afirmou em declarações à Antena 1.Ainda esta sexta-feira, Pedro Henriques prosseguiu: "Isto não é um processo normal, é um processo que entra em algo que a FIFA e a UEFA têm muita sensibilidade, o racismo, a xenofobia, etc. Essas discriminações que existem, o masculino e o feminino… Portanto, são temas muito sensíveis na sociedade e que obviamente, não tenho dúvidas, havendo um processo, que certamente vai decorrer, porque as partes assim vão querer (...) tenho a certeza que estes áudios, que podem conter alguma coisa ou não, não se sabe se aparecem no áudio, mas vão ser disponibilizados. Agora se vão ser publicamente, isso tenho dúvidas, agora para efeito do processo não tenho dúvidas que sim".