Alemães apontam Luis Díaz ao Bayern Munique

A viver um arranque de época fulgorante, a manter o nível com que tinha terminado a anterior, Luis Díaz foi esta terça-feira colocado pela imprensa alemã na rota do Bayern Munique, numa lógica de sucessão a Kingsley Coman, jogador francês que tarda em chegar a acordo para renovar o atual contrato (que finaliza em 2023). De acordo com o 'TZ', os bávaros estão já no terreno a precaver-se para a eventualidade de a situação com o gaulês se arrastar e já identificaram o colombiano dos dragões como possível substituto.





O relato do portal alemão não dá mais nenhuma pista quanto ao interesse dos alemães, mas o artigo aponta para as três épocas que o colombiano ainda tem de contrato (até 2024) e um valor de negociação exigido pelo FC Porto na ordem dos 40 milhões de euros, algo que é visto pela mesma fonte como algo problemático.Luis Díaz, refira-se, chegou ao FC Porto em 2019, proveniente do Junior Barranquilla, a troco de 7 milhões de euros.