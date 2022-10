«Alemães foram esmagados»: as reações à vitória do FC Porto frente ao Bayer Leverkusen

O FC Porto venceu o Bayer Leverkusen em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões (2-0), uma vitória que permitiu à equipa de Sérgio Conceição reentrar na luta pelo apuramento para a fase seguinte.ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre a partida."Foi uma grande vitória do FC Porto. Na 1.ª parte, as coisas estiveram equilibradas, mas na segunda os alemães foram esmagados. Sérgio Conceição demonstrou que é um treinador de gabarito mundial e conseguiu mexer na equipa com categoria.""Este jogo no início pôs os cabelos em pé dos adeptos, cheio de incidências, mas a 2.ª parte do FC Porto acaba por ser brilhante e traduz-se numa vitória justa. Gostava de ver o Diogo Costa até ao final da época, isso seria mesmo muito importante"."Uma vitória justíssima, depois de uma 1.ª parte muito desequilibrada. O resultado só não foi diferente aí porque o Diogo Costa fez uma grande defesa no lance do penálti. A 2.ª parte já foi totalmente diferente e para muito melhor com a entrada do Otávio."