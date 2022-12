Alerta no FC Porto: Evanilson saiu lesionado e diretamente para o balneário

Evanilson foi substituído aos 57' do FC Porto-Gil Vicente , com queixas no joelho direito após um choque com Alipour.O avançado brasileiro havia entrado ao intervalo para o lugar de Toni Martínez mas acabou por ter uma curta passagem pelo encontro, saindo pelo próprio pé mas a coxear e diretamente para o balneário. Para o seu lugar entrou Pepê.