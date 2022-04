Alex Telles e a "história de amor" com o FC Porto: «Tem um espaço especial no meu coração»

Alex Telles abandonou o futebol português para ingressar no Manchester United, mas a mudança de campeonato não alterou a forte ligação que o internacional brasileiro tem com o FC Porto, clube que representou entre 2016 e 2020.

Em declarações ao podcast 'Wibcast', o defesa-esquerdo não teve problemas em assumir a "história de amor" que tem com o clube portuense, assumindo a vontade de um dia voltar a vestir a camisola dos dragões.

"O FC Porto é uma história de amor. Dos clubes onde já joguei, foi com o qual mais me identifiquei, foram quatro anos lá. Não me identifiquei apenas com o clube, identifiquei-me com a cidade e fiz muitos amigos. Tenho até hoje amigos lá. Tem um espaço especial no meu coração. Isto tudo sem contar com os meus números de carreira, os meus melhores números foram lá, o que me proporcionou chegar ao Manchester United e mostrar o meu trabalho foi o que fiz pelo FC Porto. Fui muito bem recebido. A minha família foi também muito bem recebida e para mim é o clube ao qual eu sou eternamente grato e sem dúvida que um dia penso em voltar àquela cidade", começou por dizer.

E prosseguiu: "Identifiquei-me logo de caras, fui muito bem recebido. O carinho das pessoas, a língua também facilita muito. Quando cheguei, o clube estava há três anos sem conseguir vencer nada, no meu primeiro ano também não venci. O Benfica vinha de ganhar quatro anos seguidos e o único pentacampeão em Portugal é o FC Porto. Se o Benfica ganhasse mais um ano ia ser, juntamente com o FC Porto, o pentacampeão em Portugal. No quinto ano em que o Benfica poderia ganhar, foi o FC Porto que ganhou. Foi um título muito comemorado, foi em 17/18, o meu primeiro título em Portugal e o resto a própria história conta: dois campeonatos, Taça de Portugal, Supertaça, em quatro anos foram quatro títulos. Foi um período da minha vida onde eu fui muito, muito feliz. Espero um dia regressar e continuar esse ciclo."