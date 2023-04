Alex Telles guarda "carinho" eterno ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alex Telles não esquece o seu passado de azul e branco e garante “carinho eterno” pelos dragões. “ Eu acompanho sempre os jogos do FC Porto. Tenho muitos amigos ali, jogadores, staff técnico, funcionários... São muitos amigos e, além de acompanhar o clube de que tanto gosto, consigo acompanhá-los”, disse o lateral do Sevilha, ao canal de Youtube do jornalista Rémy Martins.

“Já falei tanto do que passei ali que, por mais que fale, só quem soube e viu a história que tive no clube sabe do que estou a falar. Os números estão ali, os títulos também e os amigos. É um sítio pelo qual tenho carinho especial. É um clube pelo qual terei carinho eterno”, apontou.