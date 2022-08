Alfa Baldé: «Estou pronto para defender o FC Porto com todas as minhas forças»

Ussumane Djaló e Alfa Baldé são os mais recentes reforços dos Sub-19 do FC Porto. A dupla luso-guineense chega do Benfica e demonstra ambição de vingar na Invicta."Tenho a ambição de ajudar a minha equipa a ganhar o campeonato desta época e poder participar nos jogos da Seleção Nacional para um dia chegar ao topo. As minhas principais qualidades são a agressividade, a qualidade de passe, de drible e de fazer golos", vincou Ussumane Djaló, que atua preferencialmente com o pé direito, ao Porto Canal e à FC Porto TV.Já Alfa Baldé, avançado esquerdino que pode atuar nas duas faixas, também apontou à conquista do campeonato nacional esta época."Sinto-me feliz e motivado. Estou pronto para defender o FC Porto com todas as minhas forças, agora esta vai ser a minha nova casa e estou muito feliz por estar aqui. Sou um jogador que gosta de jogar na ala, sou rápido e tenho facilidade no um contra um. A nível coletivo pretendo ser campeão nacional de sub-19 juntamente com os meus companheiros para podermos ser felizes no final da época", frisou.