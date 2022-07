Alguns dossiês para resolver no FC Porto

Entre o grupo que vai iniciar hoje a preparação, há jogadores que não têm a sua permanência garantida no plantel, como são os casos de Iván Marcano, Romário Baró e Fernando Andrade. Para além destes, há ainda os casos de João Pedro, Carraça, Tomás Esteves, Diogo Leite, Loum e Nakajima, que não fazem parte das opções de Sérgio Conceição para a nova época.









Equipa B pode dar uma ajuda

A equipa B dos dragões também começa hoje a preparação, novamente sob o comando de António Folha. Uma circunstância que poderá estar de alguma forma relacionada com o facto de o grupo principal abrir esta manhã as oficinas. Face à ausência de muitos internacionais, Sérgio Conceição poderá sempre recorrer à formação secundária para compor o grupo nos primeiros dias de preparação.



Algarve sempre na rota portista

Depois de alguns dias de preparação no Olival, o grupo de trabalho vai rumar a sul para cumprir uma semana de estágio no Algarve. Tal como aconteceu no ano passado, o cenário escolhido é Almancil, numa unidade hoteleira que reúne todas as condições para os treinos. Com Conceição ao leme, o dragão tem optado sempre pelo Algarve.