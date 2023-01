Allianz Cup já em marcha

O FC Porto já colocou à venda os bilhetes para o jogo da meia final da Allianz Cup, frente ao Ac. Viseu, agendado para o dia 25 deste mês (quarta-feira), às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Os ingressos estão disponíveis para todos os adeptos portistas, na Loja do Associado do Estádio do Dragão, nas FC Porto Stores e também online, variando os preços entre 10 euros (para o 2º anel lateral), 15 € (1º anel lateral e 2º anel central) e 20 € (no 1º anel central).