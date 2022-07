Almería coloca Marchesín como principal alvo para a baliza

O Almería definiu Agustín Marchesín como alvo número 1 para a sua baliza, revelou o jornal 'La Voz de Almería'. O guarda-redes do FC Porto encontra-se tapado por Diogo Costa nos dragões e poderá ter aqui uma oportunidade de voltar a atuar com regularidade, quando faltam poucos meses para o Mundial do Qatar. De regresso à Liga espanhola, o clube da Andaluzia vê no internacional argentino o elemento ideal, embora tenha outras opções em carteira.Marchesín, de 34 anos, tem mais um ano de contrato com os campeões nacionais e, segundo a mesma fonte, pediu para sair de forma a ter minutos de jogo e poder ser incluído na convocatória de Lionel Scaloni.O América do México - clube que representou antes de rumar ao Dragão - também deseja o seu regresso, além do Flamengo.