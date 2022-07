Aloísio dá o aval a João Victor: «Acredito que vai ter sucesso»

Aloísio passou 11 anos no FC Porto e tem, por isso, mais do que autoridade para analisar opções para o eixo da defesa dos campeões nacionais. Numa altura em que o compatriota João Victor é esperado como reforço, isto com o Benfica a tentar desviá-lo, o ex-central deu o aval à mudança.

"É um jogador com muito talento, tem boa estrutura física. Será mais um central a sair do Brasil para jogar no FC Porto e depois dar o salto para outro clube europeu. Acredito que vai ter sucesso. Desde o Marcano que não chega um central que jogue preferencialmente com o pé esquerdo, tem perfil para jogar na Europa", considerou Aloísio, em declarações à Renascença, perspetivando uma parceria de sucesso entre João Victor e Pepe: "As boas referências facilitam sempre a adaptação e o Pepe como um capitão e um ídolo do FC Porto onde tem uma história muito bonita, vai ajudá-lo bastante. Têm condições para fazer uma excelente dupla."